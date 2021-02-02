Dün 56,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,33 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 56,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ocak ayında taahhüt ettiği üretim kesintisine tam uyumluluk gösterdiği algısının güçlenmesiyle yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 57,21 ile 57,97 dolar aralığı direnç, 56,45 ile 55,69 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.