Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, sadece elektrik motorlu araçlarda ötv oranları değiştirildi.

Buna göre, motor gücü 85 kilovatı geçmeyenler yüzde 10, motor gücü 85 kilovat ile 120 kilovat arasındakiler yüzde 25, motor güçü 120 kilovatı geçenler yüzde 60 oranında özel tüketim vergisi ödeyecek.