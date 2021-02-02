İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, Twitter hesabından siber saldırılarla ilgili paylaşımda bulundu.

Siber saldırıların yüzde 71'inin KOBİ'leri hedef aldığı ve bir saldırının ortalama 35 bin dolar zarara yol açtığı kaydedilen paylaşımda, saldırılara karşı "Ağ güvenliğini sağlamak, verileri yedeklemek, erişimleri sınırlamak ve Çalışanları bilinçlendirmek." gibi önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.