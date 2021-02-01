Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 azalışla 430,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 697,00 lira, Cumhuriyet altını 2.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,20 düşüşle 430,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 429 lira 90 kuruşken satışı ise 430 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 692 lira satış fiyatı ise 697 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 1 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: