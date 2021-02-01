Anlaşma ile Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte yapacakları projeler için mal ve hizmet ihracatında kolaylık sağlanacak.

Firmalara, iki ülke kuruluşları aracılığı ile sigorta desteği verilecek.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklarla Türk firmalara destek sağladığını hatırlattı. Firmaların ilave finansman kaynaklarına erişimlerini ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Pekcan, son anlaşma ile de daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını belirtti.