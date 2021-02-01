Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Eximbank'tan yeni iş birliği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.
Anlaşma ile Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte yapacakları projeler için mal ve hizmet ihracatında kolaylık sağlanacak.
Firmalara, iki ülke kuruluşları aracılığı ile sigorta desteği verilecek.
Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklarla Türk firmalara destek sağladığını hatırlattı. Firmaların ilave finansman kaynaklarına erişimlerini ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Pekcan, son anlaşma ile de daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını belirtti.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan
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