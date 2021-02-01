İnternetten kartla yapılan alışverişler ve temassız ödeme seçeneği, pandemi döneminde kullanıcıların vazgeçilmezi oldu.

2020 yılında kartlı ödemeler yüzde 17 oranında arttı ve ödemelerin toplamı 1 trilyon lirayı aştı.

Geçen yıla kıyasla kredi kartı sayısının yüzde 8, banka kartı sayısının ise yüzde 13 oranında arttığı tespit edildi.

En fazla artış elektronik eşya ve market sektöründe yaşandı

Kartlı ödemenin en fazla artış yaşadığı sektörler elektronik eşya ve market sektörü oldu.

Elektronik eşyada kartlı alışveriş, 2019’a kıyasla yüzde 65 arttı ve 88 milyar liraya ulaştı. Market ve gıda harcamaları ise 341 milyar lirayı buldu.

En fazla ödeme 31 Aralık’ta yapıldı

2020 yılında en fazla kartlı ödeme sayısı 27 milyon işlemle 30 Temmuz’da gerçekleşirken, en fazla kartlı ödeme tutarı ise 5 buçuk milyar ile 31 Aralık’ta yapıldı.

5 ödemeden 2’si temassız

Geçen yıl 1 milyar 730 milyon temassız işlem yapıldığı ve mağaza içinde her 5 ödemeden 2’sinin temassız gerçekleştiği tespit edildi.

Yılbaşı alışverişlerinde ise 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.