Dün 43,17 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 43,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,33 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,2 milyon varil yükseldiğini açıklaması, küresel piyasada stok fazlası endişelerini artırdı ve petrol fiyatlarında kısmi düşüşler görüldü.

Koronavirüs salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirler ve ABD'de yükselmeye devam eden vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,80 ile 43,96 dolar aralığı direnç, 43,64 ile 43,48 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.