New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,27 azalışla 29.570,21 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 3.593,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalışla 11.880,30 puandan işlem görmeye başladı.
Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler bugün açılışta düşüş gösterdi.
Endekslerdeki negatif seyirde, COVID-19 vaka sayıları ile beklentileri karşılayamayan makroekonomik veriler etkili oldu.
Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ekimde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.
Ayrıca, ülkede sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti.