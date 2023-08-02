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Ekonomi
AA 02.08.2023 09:28

Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 85,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 85,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün işaret ettiği güçlü talep beklentileri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 15 milyon 400 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki yukarı yönlü seyri destekliyor.

Öte yandan, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi, talep tarafındaki başlıca belirsizliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,03 ile 86,75 dolar aralığının direnç, 85,31 ile 84,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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