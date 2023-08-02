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Ekonomi
AA 02.08.2023 09:12

2023-2024 dönemi şeker kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2023-2024 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023-2024 dönemi şeker kotaları belirlendi

2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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