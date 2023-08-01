Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.08.2023 21:41

SPK'den 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'den 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası

SPK bültenine göre Kurul, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 7 kişi ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişiye 2 Ağustos 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

ETİKETLER
SPK
Sıradaki Haber
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:49
Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı yapıldı
22:44
Avustralya'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit sosyal medyadaki dış müdahaleler
22:40
İstanbul'da 'Kerbela Yasak' suç örgütü çökertildi
22:29
Kızıldeniz'de tehlike arz eden Safer tankerindeki petrolün yarısından fazlası tahliye edildi
22:26
Yunanistan’da Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşandı
22:22
ABD: Wagner'in NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dair işaret yok
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 'Kerbela Yasak' suç örgütü çökertildi
İstanbul'da 'Kerbela Yasak' suç örgütü çökertildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ