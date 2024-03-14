Puslu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.03.2024 09:48

Brent petrolün varil fiyatı 84,08 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​84,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84,08 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 84,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 84,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin aksine yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Benzin stokları ise aynı dönemde yaklaşık 5 milyon 700 bin varil düşüş kaydetti.

Stoklardaki azalış, ülkedeki talep iştahının devam ettiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.

Dün Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. İHA'nın, yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesise düşmesi nedeniyle üretimin durdurulduğu bilgisi verildi.

Öte yandan, Çin başta olmak üzere küresel ekonomiye ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler fiyatların yukarı yönlü hareketlerini baskılıyor.

Yatırımcıların odağında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının arz ve talep görünümüne ilişkin öngörülerini paylaştığı aylık petrol piyasası raporu yer alıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü salı günü yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceği öngörüsünü yinelemişti.

Brent petrolde teknik olarak 84,19 ile 84,41 dolar aralığının direnç, 83,97 ile 83,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda buluştu
10:07
Kastamonu'da 11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan kişi tutuklandı
09:59
Borsa güne yükselişle başladı
09:57
509 bin lira dolandırıp 50 lira da Kızılay'a bağışlamışlar
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinin geçirdiği kazada yaralanan polis şehit oldu
09:26
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Detaylara TRT Haber ulaştı
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Detaylara TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ