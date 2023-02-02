Dün günü 82,84 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artarak 83,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,84 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, gerileyen dolar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikasını koruma kararı etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirdi.

Powell'in açıklamalarının ardından, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksinde yaşanan düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve petrol fiyatlarında yükselişe neden oluyor.

OPEC+ grubunun, dün gerçekleşen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) 47'nci toplantısında 5 Ekim 2022'de aldığı "2023'ün sonuna kadar üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini duyurması da fiyatları destekliyor.

Ayrıca, 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek Rus rafine petrol ürünlerine yönelik AB ambargosu da arz endişelerini tetikleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeyi sürdürüyor.

AB ülkeleri, Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanmasını da değerlendiriyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan artış, talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 452 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 600 bin varil arttı ve toplamda 234 milyon 600 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,25 ile 87,65 dolar aralığının direnç, 81,41 ile 79,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.