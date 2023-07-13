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Ekonomi
AA 13.07.2023 09:26

Brent petrolün varil fiyatı 80,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 80,33 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 80,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin yıllık enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine indiğini açıklamasının ardından yükselişini sürdürüyor. ABD Çalışma Bakanlığı, dün haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artarken, enflasyon üst üste 12 ayda yavaşladı.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler artan faiz oranlarına ilişkin bazı endişelerin hafiflemesinde etkili oldu.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan ve Rusya'nın ağustosta petrol üretimlerinde gönüllü olarak kesintiye gitmeleri ve ardından yılın ikinci yarısında arzın talebin gerisinde kalacağına ilişkin haberler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 458 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Beklenenden daha yüksek açıklanan stok verisi, dünyanın en büyük petrol tüketici ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ediyor. Petrol talebinin yaz ayları öncesinde düştüğünü gösteren veriler petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,47 ile 80,53 dolar aralığının direnç, 80,21 ile 80,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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