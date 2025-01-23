Brent petrolün varil fiyatı 77,94 dolar

Dün 79,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 77,94 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden verilerin etkisiyle aşağı yönlü hareketini devam ettirdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stoklarda artış olması, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı yeni enerji politikalarının küresel petrol talebi üzerindeki etkileri konusundaki belirsizlikler, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Trump, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyleyerek, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için 1 Şubat tarihini işaret etmişti. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin üzerindeki herhangi bir ekonomik baskının, ülkenin ham petrol iştahını azaltması bekleniyor.

Söz konusu beklentiler, piyasa oyuncularının talebinin azalacağına yönelik öngörüleri destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Bunun yanı sıra Trump, yeni döneminde enerji fiyatlarını düşürmek ve enflasyonu kontrol altında tutmak için enerji sektörüne yönelik birçok kısıtlamayı geri çekerken, ülkede daha yüksek petrol üretimine geçilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Geçen yıl günlük ortalama 13 milyon varil rekor seviyelere ulaşan ABD üretiminin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) düşen üretimini dengeleyerek petrol arzını artıracağı düşünülüyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri de dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.

Uzmanlar, Trump'ın yüksek üretim yanlısı politikaları ve Gazze'deki jeopolitik gerilimlerin azalması ile kilit üretici bölgelerin arz kesintisi yaşanacağına yönelik korkularının hafifleyeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,72 doların direnç, 72,37 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.