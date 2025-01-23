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Ekonomi
AA 23.01.2025 10:07

Altının gramı 3 bin 158 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 158 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 640 liradan satılıyor.

Altının gramı 3 bin 158 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 160 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı büyük çaplı yatırımlar ve yerli üretimin korunacağına yönelik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,3 seviyesinden güne başladı.

Analistler de altının ons fiyatının dolar endeksinin güç kazanmasıyla 3 aylık zirvesine yakın bir seviyeden geri çekildiğini belirterek, Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların fiyatlamalara olası etkilerinin takip edildiğinin altını çizdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 740 dolar seviyesinin destek, 2 bin 760 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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