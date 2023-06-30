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Ekonomi
AA 30.06.2023 11:25

Brent petrolün varil fiyatı 74,89 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,89 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 74,89 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 74,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 74,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,16 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, İspanya Merkez Bankasının Dördüncü Finansal İstikrar Konferansı'nda faiz artışlarının daha yavaş hızda devam etmesini bekledikleri yönündeki açıklaması ve ABD Ticaret Bakanlığının ülkenin ilk çeyreğe ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin tahminlerin yüzde 1,3'ten yüzde 2'ye revize etmesi petrol fiyatların yükselişinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon 600 bin varil azalarak 453 milyon 700 bin varile gerilediğini açıklamış olması da petrol fiyatlarının yükselişini destekleyici unsur olarak öne çıktı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun imalat sektörünün haziran ayında art arda üçüncü kez daralmaya gittiğini gösteren verileri açıklaması ise petrol fiyatlarının yükselişini sınırladı.

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