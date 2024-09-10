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Ekonomi
AA 10.09.2024 10:11

Brent petrolün varil fiyatı 71,48 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 71,48 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 72,21 dolara kadar yükselen ve günü 71,84 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 azalarak 71,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petrol talebinin zayıfladığına işaret eden veriler etkili oldu.

Verilere göre, Çin'de tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6 artarak beklentinin gerisinde kaldı. Ülkede ağustos ayı dış ticaret fazlası 91 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat yüzde 8,7 artışla öngörüleri aştı. İthalat ise yüzde 0,5 yükselişle beklentilerin gerisinde kaldı.

Uzmanlar, Çin piyasalarında temkinli duruşun sürdüğünü ifade ederken, analistler, bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olan Çin'de ithalata ilişkin beklenenin altında gelen verilerin ülkede ekonomik durgunluk endişelerini artırdığını bildirdi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yarın enflasyon verileri açıklanacak. Ülkede resesyon endişeleri ve ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceği beklentisi sürüyor.

Gözler ABD Merkez Bankasından (Fed) gelecek açıklamalara çevrilirken, söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 30 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da süren çatışmaların daha geniş alana yayılarak küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri fiyatları kısmen yukarı yönlü destekliyor.

Piyasalar, gün içinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporunu ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) küresel piyasa ve ABD ham petrol üretimine ilişkin tahminlerini içeren Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunu bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,49 ile 74,05 dolar aralığının direnç, 70,93 ile 69,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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