Dün 79,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,67 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,79 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,03 dolar.

Piyasalarda toparlanma devam ediyor

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş tahmini, ülkede talebin COVID-19 salgınına rağmen toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebi üzerinde ağır etkilerinin olmayacağına ilişkin iyimser bakış açısı ise risk algısını azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Piyasaların gözü 4 Ocak'ta

Piyasaların odağında Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen görüşmeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan toplantısı yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,07 ile 79,70 dolar aralığının direnç, 78,44 ile 77,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.