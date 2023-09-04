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Ekonomi
AA 04.09.2023 13:25

Borsadan ilk yarıda yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.210,55 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsadan ilk yarıda yeni rekor

BIST 100 endeksi, 8.210,55 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 142,25 puan ve yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.198,37 puan oldu. Toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,48 ve holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,86 ile spor oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Fitch Ratings'in de cuma günü Türkiye için değerlendirme raporu yayınlaması bekleniyor.

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