Parçalı Bulutlu 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.07.2023 13:14

Borsadan günün ilk yarısında rekor seviye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsadan günün ilk yarısında rekor seviye

BIST 100 endeksi, 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan ve yüzde 3,98 değer kazancıyla 5.988,37 puan oldu. Toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Haziranda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinden
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
14:29
İran: İsrail'in Cenin saldırısı devlet terörünün açık bir örneğidir
14:16
İzmir'de ormana sıçrayan yangınına müdahale ediliyor
14:12
Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
14:20
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü, 50 Filistinliyi yaraladı
13:23
FSM Köprüsü 35 yaşında: Günlük 240 bin araç kullanıyor
Trafikte atılan "makas" hayatları koparıyor
Trafikte atılan "makas" hayatları koparıyor
FOTO FOKUS
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ