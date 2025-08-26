Çok Bulutlu 26.6ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 26.08.2025 18:16

Borsa'dan çifte rekor

BIST 100 endeksi hem kapanış rekorunu hem de gün içi tarihi zirvesini tazeledi. Gün içinde 11.605 puanı aşarak tarihi zirvesini test eden endeks, kapanışı da yüzde 0,45 artışla 11.529,81 puanla yeni rekorla yaptı.

Borsa'dan çifte rekor
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar geliyor...

OKUMA LİSTESİ