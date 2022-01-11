Borsa İstanbul pay piyasalarında, açığa satış yapılabilen BIST 50 endeksine dahil işlem sıralarında 20 Aralık 2021-10 Ocak 2022 arasında uygulanan yukarı adım kuralına bugünden itibaren devam edilmeyecek.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıya göre, söz konusu işlem sıralarında 11 Ocak 2022'den itibaren olağan uygulamaya geçilecek ve fiyat limitleri dahilinde her fiyat seviyesinden açığa satış emri girilebilecek.

Yukarı adım kuralı, açığa satış işleminin, ilgili payda en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesini zorunlu bırakıyordu.

Güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 2.065,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 2.065,70 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,03'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,58 artışla 2.045,16 puandan tamamladı.