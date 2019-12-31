Ekonomi
Borsa yılın son gününe rekorla başladı31 Aralık 2019 Salı 11:30 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:34
BİST 100 endeksi yılın rekorunu kırarak 115 bin puanı aştı.
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul endeksi rekor tazeledi. Dünü 114 bin 753 puanla tamamlayan endeks, açılışta yüzde 0,28 artışla 115 bin 72 seviyesine yükseldi. Böylece son 20 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.
Bankacılık endeksinde yüzde 0,27, holding endeksinde ise yüzde 0,17 artış görüldü. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115 bin 500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.
Kaynak: TRT Haber
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