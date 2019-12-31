Borsa İstanbul endeksi rekor tazeledi. Dünü 114 bin 753 puanla tamamlayan endeks, açılışta yüzde 0,28 artışla 115 bin 72 seviyesine yükseldi. Böylece son 20 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Bankacılık endeksinde yüzde 0,27, holding endeksinde ise yüzde 0,17 artış görüldü. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115 bin 500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber