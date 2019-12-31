Her yıl 31 Aralık günü yapılan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 80 Milyon TL.

Peki Milli Piyango ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye ne zaman sahibini bulacak?

Çekiliş saat kaçta başlayacak?

Toplam 436 milyon 540 bin TL’lik ikramiyenin dağıtılacağı Milli Pİyango 2020 Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’de başlayacak.

80 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet 20.00-21.00 saatleri arasında belli olacak.

Diğer bir büyük ikramiye 8 milyon lira çekilişi ve amorti numaraları çekilişi de yine aynı saatler arasında gerçekleşecek.