Borsa yeni yıla yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,07 puan artışla ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 7.542,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazancıyla 7.470,18 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.