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Ekonomi
TRT Haber 27.07.2023 10:52

Borsa rekor tazeledi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları ile BIST 100 endeksi yüzde 1'i aşkın artışla tarihi zirvesini 6.841,60 puana taşıdı.

Borsa rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

Erkan'ın açıklamaları sırasında Borsa rekor tazeledi.

BIST 100 endeksi yüzde 1'i aşkın artışla tarihi zirvesini 6.829,41 puandan 6.841,60 puana taşıdı.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58'e yükseltildi

Erkan, "Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Erkan: Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik
Erkan: Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik

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