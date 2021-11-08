Yılbaşından bu yana dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi, 3. çeyrek şirket karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesi ve küresel pay piyasalarında güçlü seyreden risk iştahıyla en yüksek kapanış seviyesini 1.583,59'a çıkardı.

BIST 100 Endeksi, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 4 hafta üst üste yükselirken, son 30 günlük performansa göre Borsa İstanbul'daki 22 sektör endeksinden sadece 2'si (menkul kıymet yatırım ortaklığı ile finansal kiralama ve faktoring) geriledi.

Son 30 gün dikkate alındığında, ulaştırma, yüzde 23,23 ile en çok getiri sağlayan endeks olarak kayıtlara geçti. BIST 100 Endeksi üzerinde ağırlığı bulunan bankacılık endeksi yüzde 18,01 ve holding endeksi yüzde 11,64 artış gösterdi. BIST 100 Endeksi'nin son 30 gündeki getirisi ise yüzde 13,79 oldu.

Borsa İstanbul'da yabancıların hisse senedi payı 5 haftalık gerilemeyle tarihi düşük seviyeye inmesinin ardından geçen hafta yüzde 1,73 arttı. Söz konusu artış, 21 Haziran haftasından bu yana en güçlü yükselişe işaret etti.

BIST 100 Endeksi'nin hacmindeki artış da dikkati çekti. Söz konusu hacmin önemli bir kısmı BIST 30 Endeksi'ndeki hisselerde gerçekleşti.

Analistler, 1.370 seviyesinden başlayan yükseliş eğiliminin oldukça kısa bir zamanda 1.580'lere ulaştığını belirterek, BIST 100 Endeksi'nde yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediklerini ancak düzeltme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.