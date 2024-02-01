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Ekonomi
AA 01.02.2024 18:25

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,76 değer kazancıyla günü 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.682,35 puana taşıdı.

Borsa İstanbul rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,64 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesinin küresel pay piyasalarını etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

BoE'nin faiz indirimine bu yaz başlayabileceği öngörülürken, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) göre bu konuda daha yavaş hareket etmesi bekleniyor.

Yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.560 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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