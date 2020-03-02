Açılışta BIST 100 endeksi, 2.385,63 puan ve yüzde 2,25 değer kazanarak 108.379,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,32 ve holding endeksi yüzde 2,41 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 6,79 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 99.331,99 puanı görmesinin ardından etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,01 azalışla 105.993,60 puandan tamamladı.