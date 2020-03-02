Haber Giriş: Kaynak: AA
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,25 artarak 108.379,28 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 2.385,63 puan ve yüzde 2,25 değer kazanarak 108.379,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,32 ve holding endeksi yüzde 2,41 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 6,79 ile spor oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde 99.331,99 puanı görmesinin ardından etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,01 azalışla 105.993,60 puandan tamamladı.
Etiketler: borsa istanbul BIST 100Son Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 10:38
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