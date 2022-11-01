BIST 100 endeksi, 4.100,23 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,37 puan ve yüzde 2,85 değer kazancıyla 4.092,32 puan oldu. Toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,80 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini söyledi.