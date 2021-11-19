Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.