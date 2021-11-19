Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 1.748,72 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.
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