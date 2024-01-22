Borsa haftaya yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,60 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 7.996,10 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 azalırken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile spor oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.996,70 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.