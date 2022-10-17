Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 3.654,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,28 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,07 değer kazanarak 3.626,96 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,66 oldu.

Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

Bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.570 ve 3.500 puanın destek, 3.700 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.