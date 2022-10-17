Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, dünya helal pazarının 10 trilyon dolara koştuğunu belirterek, “İslami finansın 3,5 trilyon dolar, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, helal turizm sektörünün 400 milyar dolar, kozmetik sektörünün 200 milyar dolar, muhafazakar giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Yunus Ete, yaptığı yazılı açıklamada, 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 5 yılda dünya helal pazarının 2 kattan fazla büyüme kaydettiğini bildiren Ete, bu hızlı büyümede Covid-19 salgınının da etkisi olduğunu kaydetti. Ete, “Helal ürünlerin temellerinden biri de hijyen. Salgın döneminde de insanların sağlıklı ve hijyenik ürünlere ilgisi arttı. Bu da helale olan ilgiyi artırdı. Dolayısıyla pazar hızlı bir büyüme ivmesine girdi.” ifadelerini kullandı.

Ete, dünya helal pazarının 10 trilyon dolara doğru koştuğunu aktararak, “İslami finansın 3,5 trilyon dolar, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, helal turizm sektörünün 400 milyar dolar, kozmetik sektörünün 200 milyar dolar, muhafazakar giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu pazardaki potansiyeli yıllar önce fark ederek 10 yıl önce Helal Zirvesi ve Fuarı için çalışmalar başlattıklarını bildiren Ete, her yıl düzenli olarak yaptıkları organizasyonla Türkiye'yi hem dünya helal pazarının üssü haline taşıdıklarını hem de Türkiye’nin, helal pazarından aldığı payı büyütmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Helal pazarında Türkiye’nin, aldığı payı her geçen yıl büyüttüğünü belirten Ete, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin payı halihazırda 150 milyar doları aştı. Pazar büyüklüğünün 7 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde burada çok büyük bir pasta olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani daha gidecek çok yolumuz var. Ülkemizde faaliyetlerine devam eden Helal Akreditasyon Kurumu’nun aktif çalışmaları ve düzenlediğimiz Helal Expo gibi etkinliklerle Türkiye’nin helal pazarından aldığı payı 5 yılda 400 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz.”

"Organizasyona 40’a yakın ülkeden 500’e yakın firma stantla katılacak"

Yunus Ete, 9. İİT Helal Expo Fuarı’nın bu yıl 24-27 Kasım 2022'de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini aktararak, “Organizasyonumuzu İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) koordinasyonu ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi’nin (ICDT) iş birliğinde düzenliyoruz. Organizasyona 40’a yakın ülkeden 500’e yakın firma stantla katılacak. 2021'de olduğu gibi bu yıl da 90’dan fazla ülkeden 4 gün boyunca 9 bine yakını yabancı 40 bine yakın toplam ziyaretçi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, finanstan gıdaya, turizmden tekstile, kozmetikten tıp, ilaç ve kimyaya kadar dev bir sektörü içine barındıran dünya helal pazarının büyüklüğü 7 trilyon doları aştı.

Gelecek 5 yıl içinde 10 trilyon doları bulması beklenen helal pazarının, küresel pazarı şekillendirmesi de öngörülüyor. Hem jeopolitik konumu hem de yürüttüğü projelerle helal pazarının üssü konumuna yükselen Türkiye ise bu pazardan aldığı payı son 5 yılda 3'e katlayarak 150 milyar doların üzerine taşıdı.

Bu payı 5 yılda 400 milyar doların üzerine taşımak için kolları sıvayan sektör oyuncuları, dünyanın en büyük helal organizasyonu olan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı için çalışmalarını hızlandırdı.

8. Dünya Helal Zirvesi, bu yıl “Sürdürülebilir ticaret için: Global helal endüstrisinin gelişimini tüm yönleri ile keşfedin” mottosu ile kapılarını açacak.

Zirvenin 11 farklı oturumunda 50’den fazla uluslararası konuşmacı sunum gerçekleştirecek. Ayrıca, Dünya Helal Zirvesi çatısı altında 40’a yakın ülkeden uluslararası şefin katılımı ile Uluslararası Aşçılar Olimpiyatı yapılacak. Muhafazakar giyim ve aksesuar firmalarının katılarak ürünlerini tanıtacağı Muhafazakar Moda ve Sanat Sokağı ziyaretçileri ile buluşacak. 2021'de olduğu gibi bu yıl da start-up’ların projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtabilmesi için özel bir Start Up Zone alanı ayrılarak genç girişimcilere fırsat oluşturulacak.