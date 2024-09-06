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Ekonomi
AA 06.09.2024 14:19

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 9.945,66 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
[Fotograf: AA]

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,90 puan artışla 9.945,66 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu da yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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