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Ekonomi
AA 06.09.2024 14:15

AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2025 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 13 trilyon 343 milyar lirayı buldu.

AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla

2025-2027 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP), genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2025 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2025 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 13 trilyon 343 milyar 5 milyon 772 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 6 trilyon 121 milyar 542 milyon 656 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 1 trilyon 17 milyar 383 milyon 129 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 865 milyar 536 milyon 500 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 623 milyar 899 milyon 190 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 416 milyar 426 milyon 543 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ödeneği 407 milyar 10 milyon 627 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödeneği 306 milyar 770 milyon 439 bin lira, Adalet Bakanlığının ödeneği de 270 milyar 637 milyon 731 bin lira oldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) deprem harcamaları nedeniyle 2024'te 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılmıştı. 2025 yılı ödeneğinde bu yıla göre yarıdan fazla düşüş olsa da AFAD, 250 milyar 466 milyon 260 bin liralık kaynak ile aralarında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İçişler Bakanlığının da olduğu 10 bakanlığı geride bıraktı.

En düşük ödenek teklif tavanı ise 380 milyon 778 bin lirayla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği için ayrıldı.

Karayolları'na 349,4 milyar lira ödenek ayrıldı

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2025 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 349 milyar 452 milyon 370 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 197 milyar 609 milyon 747 bin lira, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 136 milyar 557 milyon 896 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 46 milyar 163 milyon 803 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 45 milyar 494 milyon 330 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 19 milyar 277 milyon 796 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2025 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum 2025 Ödenek Tavanı (TL)
Türkiye Büyük Millet Meclisi 16.946.326.000
Cumhurbaşkanlığı 16.928.146.000
Anayasa Mahkemesi 789.466.000
Yargıtay 4.010.716.000
Danıştay 2.389.043.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.187.203.000
Sayıştay 3.259.505.000
Adalet Bakanlığı 270.637.731.000
Milli Savunma Bakanlığı 623.899.190.000
İçişleri Bakanlığı 96.401.694.000
Dışişleri Bakanlığı 39.035.706.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.121.542.656.000
Milli Eğitim Bakanlığı 1.451.715.540.000
Sağlık Bakanlığı 1.017.383.129.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 144.162.221.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 407.010.627.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 33.956.447.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı 38.361.825.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 64.643.236.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 82.740.622.000
Ticaret Bakanlığı 56.173.318.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı 231.922.274.000
Tarım ve Orman Bakanlığı 223.824.252.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 380.778.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 28.896.461.000
Jandarma Genel Komutanlığı 261.262.624.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı 16.766.308.000
Emniyet Genel Müdürlüğü 416.426.543.000
Diyanet İşleri Başkanlığı 130.119.153.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 250.466.260.000
Gelir İdaresi Başkanlığı 47.519.639.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 11.172.157.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.873.426.000
Göç İdaresi Başkanlığı 36.205.532.000
Avrupa Birliği Başkanlığı 6.797.254.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı 1.217.806.000
İletişim Başkanlığı 6.155.014.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 3.113.542.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 306.770.439.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 865.536.500.000
İklim Değişikliği Başkanlığı 405.463.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 13.343.005.772.000
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