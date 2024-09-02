Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 254,02 puan artışla 10.087,24 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,21, holding endeksi yüzde 2,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 3,30 spor oldu.

Analistler küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.