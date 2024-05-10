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Ekonomi
AA 10.05.2024 13:21

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 10.333,17 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,59 puan artışla 10.333,17 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,05 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,31 ile madencilik oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını belirten Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Karahan, swap hariç net rezervlerde iyileşmenin devam ettiğini dile getirerek, "Son 2 haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır." diye konuştu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, CDS bugün 274,90 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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