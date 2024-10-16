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Ekonomi
AA 16.10.2024 18:29

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,73 puan artarken toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla karışık seyrediyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, konut satışları, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

ECB'nin yarın yapacağı para politikası toplantısında faiz indirim sürecine devam etmesi beklenirken, bankanın üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.

Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

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