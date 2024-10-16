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Ekonomi
AA 16.10.2024 13:55

Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 15 milyona ulaştı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 15 milyona ulaştığını duyurdu.

Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 15 milyona ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Derneğin geleneksel aylık toplantısı, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Saatçioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıla göre turist sayısında artış yaşandığını dile getiren Saatçioğlu, "16 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları istatistiğine göre 15 milyon yabancı misafir ağırlamış bulunmaktayız. İlk sırada 3 milyon 250 bin Rus, ikinci sırada 2 milyon 750 bin ile Alman, üçüncü sırada 1 milyon 300 bin ile İngiliz, dördüncü sırada da 1 milyon 100 bin ile Polonyalı misafirlerimiz yer aldı." diye konuştu.

Antalya'ya gelen yabancı misafirde yüzde 7'lik bir artış gerçekleştiğini belirten Saatçioğlu, yıl sonunda 17 milyon turist hedefine ulaşılabileceğini ifade etti.

Toplantıda Protel Satış Direktörü Fatih Tenel, konaklama sektörünün sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli rol oynayan yazılım ve bulut çözümleri konusunda sunum yaptı.

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