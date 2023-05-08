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Ekonomi
AA 08.05.2023 18:21

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,66 değer kazanarak günü 4.561,94 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 42,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,37, holding endeksi yüzde 3,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,63 ile turizm oldu.

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasına karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'da ise bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt dışında Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.360 ve 4.300 seviyelerinin destek, 4.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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