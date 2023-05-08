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Ekonomi
AA 08.05.2023 15:23

Düve alımında hibe desteği oranları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlıkça belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara ise yüzde 40 hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Düve alımında hibe desteği oranları belli oldu
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, düve alım desteğine ilişkin bilgi verdi.

Destekte bazı kesimlere öncelik sağlayacaklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara yüzde 40 hibe desteği sağlayacağız. Bu kapsamda desteklemeye başvuran birinci derece şehit yakını ve gazi yetiştiriciler ile engelli, genç, kadın ve afetzede yetiştiricilere öncelik verilecek. İlk etapta 3 bin 618 yetiştiricimizin 46 bin 520 baş hayvan alımı, ikinci etapta ise 12 bin 951 yetiştiricimizin 165 bin 928 baş hayvan alımı desteklenecek olup, 2023 yılında toplam 212 bin baş hayvan alımı desteklenecektir."

ETİKETLER
Tarımsal Destek Hayvancılık Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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