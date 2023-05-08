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Ekonomi
AA 08.05.2023 15:22

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Coşkun'dan 'dijital ve yeşil dönüşüm' vurgusu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Cemal Cihan Coşkun, bugüne kadar hazırladıkları bütün standart ve yeterliliklerle kurdukları sistemi, dijital ve yeşil dönüşümü dikkate alan bakış açısıyla revize etmek gerektiğini söyledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Coşkun'dan 'dijital ve yeşil dönüşüm' vurgusu
[Fotograf: AA]

MYK Başkanı Cemal Cihan Coşkun, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Çalıştayı'nda, MYK'nin kurulduğu dönemde temel görevinin sadece mesleklerin standartlarını belirlemek, sınav ve belgelendirme altyapısının oluşturulmasını sağlamak olduğunu anımsattı.

Kurumun görev, sorumluluk ve faaliyetlerinin süreç içerisinde bir hayli arttığını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Artık teşkilat yapımızda mevcut artan görevlerden kaynaklı olarak değişiklik ihtiyacı ortaya çıktı. Teşkilat yapımızdaki ilk reformist düzenleme, Soma'daki maden kazası ve Mecidiyeköy'deki asansör kazasının ardından ortaya çıkan tablo üzerine yapıldı. Tehlikeli mesleklerde çalışanların belgelendirilmemiş olması sebebiyle 2015 yılında birinci reformumuzu yaptık. Bu, tehlikeli mesleklerde iş gücünün mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna sahip olması, MYK teşkilat kanunundaki değişiklikle hizmet bilgilerinin revize edilmesi ve buna ilişkin işsizlik kanunundaki düzenlemeyle sınav ve belgelendirme ücretlerinin karşılanmasıydı. Bu düzenlemeyle kurumun iş yükü, faaliyetleri, görev ve sorumlulukları oldukça arttı."

Fotoğraf: AA

"Standart ve yeterlilikleri revize edeceğiz"

Coşkun, Türkiye'de icra edilen mesleklerin yaklaşık yüzde 90'ının standartlarının MYK tarafından belirlendiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Bugün 900'e yakın meslek standardı ve 650'ye yakın ulusal yeterlilik belirlenmiş durumda. 200'ü aşkın meslekte MYK Belgesi zorunlu. 275 sınav merkezimiz var. 2,5 milyona yakın kişi mesleki yeterlilik belgesine sahip. Böyle bir tabloya rağmen, önümüzde dijital ve yeşil dönüşüm içeren yeni bir dönem var. Bugüne kadar hazırladığımız bütün standart ve yeterlilikler ile kurduğumuz sistemi, dijital ve yeşil dönüşümü dikkate alan bakış açısıyla revize etmemiz gerekiyor. Çünkü mesleklerin icra edilme biçimleri değişiyor. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği kuralları değişiyor, bilgi, beceri ve yetkinlikler yeniden tanımlanıyor. Biz de standartlarımızı ve yeterliliklerimizi buna göre yeniden revize edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalara da başladık. Her meslek bazında standart ve yeterliliklerde, dijital ve yeşil dönüşümü ihtiva eden bilgi, beceri ve yetkinliklere yer vereceğiz."

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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