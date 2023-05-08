Hububat ve bakliyat ihracatı 3,8 milyar dolara ulaştı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) nisan ayı ve ocak-nisan dönemi ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, İHBİR’in nisan ayı ihracatı 279 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hububat sektörünün Türkiye geneli nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,93 artışla 867,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece, hububat sektörünün Türkiye geneli ocak-nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,37 artışla 3,8 milyar dolara yükseldi. İHBİR'in ocak-nisan ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 artışla 1 milyar 211 milyon dolara ulaştı.

Nisan ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye oldu. Irak'a ihracat geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 13,3 artışla 157,9 milyon dolara ulaşırken, ikinci sıradaki ABD'ye ihracat yüzde 62,9 artışla 73,8 milyon dolara çıktı.

Suriye'ye ise nisan ayında yüzde 18 düşüşle 36,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Mal grupları olarak bakıldığında en fazla ihracat, 199,7 milyon dolarla pastacılık ürünlerinde gerçekleşirken, değirmencilik ürünleri 140,3 milyon dolarla ikinci sırada, 133,7 milyon dolarla bitkisel yağlar üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Rusya’nın başkenti Moskova’da 30'uncusu gerçekleşen PRODEXPO 2023, Dubai'de kapılarını açan Gulfood 2023 Gıda Fuarı ve son olarak Almanya'da yapılan Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı ISM 2023 fuarlarıyla ihracattaki artışa ivme kazandırdıklarını belirtti.

Yapılan fuarlarda Türk stantlarına yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Taycı, "Kaliteli üretim yapan ve fiyatları uygun olan bir üretici ülke konumundayız. Dolayısıyla, birbirinden farklı birçok sektör ile fuarda yer alan Türk pavilyonlarına yoğun bir ilgi var. Türk firmaları olarak fuarlara bir hareketlilik katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Rusya pazarında çok ciddi fırsatların olduğunu ifade eden Taycı, “Gelinen noktada Rusya'nın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri durumundayız. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumların altındaki 6 sektör de Rusya'da rahatlıkla pazar bulabilir." açıklamasını yaptı.

"Yurt dışındaki ve raflardaki pazar çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz"

Taycı, sektörün ihracatının, her ay olduğu gibi nisan ayında da iyi bir performans gösterdiğini ifade ederek, Ticaret Bakanlığı’nın koyduğu hedef doğrultusunda 2023 yılında uzak ülkelere ihracat stratejisine hız vererek, özellikle Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkeleriyle yakın temas halinde olduklarının altını çizdi.

Taycı, "İHBİR olarak her geçen gün yurt dışındaki ve raflardaki pazar çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl için 15 milyar dolar hedef koyduklarını yineleyen Taycı, 6-9 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek WorldFood İstanbul Fuarı için yoğun katılım beklediklerini de sözlerine ekledi.