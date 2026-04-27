Ekonomi
AA 27.04.2026 18:51

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,64 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasının ardından İran'ın uzlaşmacı yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışına karşın negatif bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca büyük merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın gün içinde 14.621,97 puan seviyesini görerek rekor tazeledi ve 14.594,01 ile rekor seviyeden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

