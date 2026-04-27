Bakan Işıkhan: Küresel değişimleri bir risk değil fırsat olarak değerlendiriyoruz

Beyoğlu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 6. Beceriler Zirvesi öncesinde Bakan Işıkhan ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünyada ve bölgede yaşanan küresel gelişmelerin Türkiye'deki iş gücü piyasası ve istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin beklentilerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"Tabii ki iş gücü piyasalarının bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan değişikliklerin ülkemiz iş gücü piyasalarını etkilemesini bekliyoruz, her ülkede beklediği gibi. Çünkü Türkiye dünyadan kopuk şekilde yaşayan bir ülke değil. Önemli olan bu değişimi nasıl yönetebileceğimiz, iş gücü piyasasına etkisini nasıl kontrol altına alabileceğimiz. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak özellikle hem istihdam politikalarımızı hem de iş gücündeki politikalarımızı kontrol ediyoruz. Bu çerçevede üç önemli değişimden söz ettim. Birincisi dijital dönüşüm, diğeri ise çevresel değişim ya da yeşil dönüşüm olarak adlandırıyoruz. Ancak başka bir değişim daha iş gücü piyasalarını etkiliyor, o da demografik değişim."

Dünya Ekonomik Forumunun son raporuna göre, özellikle dijitalleşme ve yapay zekanın etkisiyle dünyada yaklaşık 72 milyon meslek ve becerinin ortadan kalkmasının beklendiğini belirten Işıkhan, buna karşılık yeni iş alanları ve fırsatların da ortaya çıkacağını, bu kapsamda yaklaşık 192 milyon yeni meslek ve becerinin oluşacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Bakan Işıkhan, bu değişimi Türkiye olarak öncü girişimlerle önemsediklerini belirterek, "Biz bunu bir risk olarak değil, bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Türkiye'nin güçlü bir ekonomik yapısı söz konusu. Aynı zamanda hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ve aktif şekilde yürüttüğümüz istihdam politikaları etkisiyle hem iş gücüne katılım oranlarında hem istihdamda inanılmaz düzeyde artışlar söz konusu." ifadelerini kullandı.

"İŞKUR'umuz özellikle yeni ortaya çıkabilecek mesleklere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor"

Bakanlık olarak dijital ve yeşil dönüşümün ihtiyaç duyduğu yeni becerilere odaklandıklarını aktaran Işıkhan, bunun yanında var olan becerilere yenilerini katmak zorunda olduklarına dikkati çekti.

Işıkhan, zirvenin en önemli toplanma amaçlarından bir tanesinin de bu olduğuna vurgu yaparak, "Ancak beceri kazandırmak da yetmiyor bu becerileri sürekli güncellemek, günün ve iş piyasalarının ihtiyaç duyduğu niteliklere, becerilere dönüştürmektir. Aynı zamanda önemli bir kavram karşımıza çıkıyor, hayat boyu öğrenme. Hayat boyu öğrenme konusunu özellikle beceri politikalarına yedirmeye çalışıyoruz. İŞKUR'umuz özellikle yeni ortaya çıkabilecek mesleklere yönelik de hazırlıklarını sürdürüyor. Biz hazırız, biz bunu bir risk olarak görmüyoruz, sorunuza yanıt olarak bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu baz alarak bu hem kadınları hem de gençleri iş gücü piyasasına katacak aktif istihdam politikalarını hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin OECD Beceriler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde NATO ve COP31 gibi büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili görüşü sorulan Işıkhan, bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ve vizyonu sayesinde ulaşılan bir nokta olduğunu belirtti.

Işıkhan, yüksek profilli zirvelerin Türkiye'de düzenlenmesinin arkasında bazı temellerin yarattığını ifade ederek, bunun en başında Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal kapasite ve Türkiye'nin son yıllarda dünya devletleri arasındaki güvenilirliği olduğunu kaydetti.

"Hem sahada hem de masada güçlü, sözü dinlenen bir ülke"

Bazı çatışmalar yaşayan ülkelerin güven ilişkisi kurduğu ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çeken Işıkhan, "Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü, sözü dinlenen, güvenilir bir ülke durumunda. Bu misyonun aslında önemli çıktılarından biri de bu önemli gördüğümüz 6-7 zirvenin 2026'da, inşallah 2027 yılında da devam edecek bu zirveler, Türkiye'de toplanmasına vesile olması. Son bir faktör de özellikle liderlik ve vizyon. Cumhurbaşkanımızın dış politikada izlemiş olduğu vizyon aslında bu zirvelerin güvenli biçimde Türkiye'de yapılmasına fırsat tanıyor." şeklinde konuştu.

Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin çalışanlara ve emekçilere bir mesajının olup olmadığı yönündeki soru üzerine Işıkhan, programda yer alan ve tüm basın mensuplarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Işıkhan, 29 Nisan'da 1 Mayıs'a ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek, 1 Mayıs'ın, aslında işçi haklarının savunulduğu, çalışma hayatında yaşanılan sorunların, ihtiyaçların dile getirildiği ve talep edildiği, özellikle işçilerin emeğinin, alın terinin toplumda ön plana çıktığı anlamlı bir farkındalık günü olarak kutlandığını aktardı.

1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildiği süreçten bahseden Işıkhan, "25 yıldır AK Parti olarak biz çalışma hayatında, sosyal güvenlik sistemlerinde devrim niteliğindeki gelişmelere imza attık. Bunun yanında aslında uluslararası çalışma teşkilatının da 1 Mayıs'la ilgili gündemleri belirlediğini görüyoruz. Burada sosyal adalet, insana yakışır iş koşulları ve eşitlik gibi kavramlar ön plana çıkartılarak 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması yönünde çalışmalar söz konusu." dedi.

Bakan Işıkhan, Türkiye'de 1 Mayıs denildiğinde sol marjinal örgütlerin çatışmalarının yaşandığı, siyasi olarak farklı noktalara çekildiği bir gün olarak kutlandığını anlatarak, 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak ilan etmesinin ardından bu topraklarda emeğe verilen değerin hukuki ve sembolik anlamda tescil edildiğini dile getirdi.

Vedat Işıkhan, "1 Mayıs'la birlikte çalışma hayatımızda sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, toplu sözleşme süreçlerinin daha da demokratikleşmesi ve çalışma barışı, bakanlık olarak en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Çalışma barışının da çalışma hayatının da takip edilmesi konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal diyalog kapsamında sendikalarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla ilişkilerimizi büyük bir başarıyla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu yıl sendikaların 1 Mayıs kutlamalarını farklı şehirlerde gerçekleştireceği yönünde bilgi aldığını belirten Işıkhan, TÜRK-İŞ'in Edirne'de, HAK-İŞ'in Bursa'da, Memur-Sen'in Çorum'da, Türkiye Kamu-Sen'in Çanakkale'de, DİSK ve KESK'in ise Kadıköy'de üyeleriyle bu bayramı coşkuyla kutlayacaklarına inandığını söyledi.

Bakan Işıkhan tüm çalışanların, memurların, işçilerin, işverenlerin, çiftçilerin, esnafın ve üretime katkıda bulunan 7'den 70'e tüm vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.