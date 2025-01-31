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Ekonomi
AA 31.01.2025 18:37

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,74 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi.

Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü “durağana” çevirmişti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıs ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50'nin altına geriledi.

Analistler, açıklanan veriler beklentiler dahilinde olsa da Fed'in yüzde 2 olan enflasyon hedefinin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunun takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini söyledi.

ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, açıklanacak verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini aktardı.

Analistler, İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğini, hafif yavaşladığını ve ülkede düşük büyüme ortamının söz konusu olduğunu dile getirerek, bu sebeplerden dolayı BoE'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini söyledi.

Bu arada AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Öte yandan TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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