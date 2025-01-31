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Ekonomi
AA 31.01.2025 15:14

KKM bakiyesinde gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 32 milyar 600 milyon dolar seviyesine geriledi.

KKM bakiyesinde gerileme sürüyor
[Fotograf: AA]

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi aralıkta 3,2 milyar dolar azalarak 35,8 milyar dolardan 32,6 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,5 milyar dolar düşüşle 28,5 milyar dolardan 26 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 700 milyon dolar azalarak 7,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara indi.

Kasım ayında 400 milyon lira olan Türk lirası KKM stok bakiyesi ise aralık ayında sıfırlandı.

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