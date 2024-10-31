Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.10.2024 18:44

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler nedeniyle ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Yarın açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, söz konusu verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayarak, yoğunlaşan bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra Çin'de imalat sanayi PMI, ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 48,5 milyar dolara geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
Kocaeli'nde palet deposunda yangın
19:09
Tayvan'da Kong-rey Tayfunu'nda 1 kişi öldü, 73 kişi yaralandı
19:02
KİT'lerde yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 102 bin 665 kişi çalışıyor
19:00
17 ilde 54 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
19:00
Ahıska Türklerinin Kırgızistan'a gelişinin 80. yıl dönümü kutlandı
18:19
İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 140'a yükseldi
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ